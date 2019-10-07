Режиссер ответил на вопрос о загадочной концовке «Джокера»

Американский режиссер Тодд Филлипс порассуждал о различных теориях по поводу концовки фильма «Джокер». Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Далее следуют спойлеры к фильму «Джокер».

В финале картины совершивший немало жестоких убийств герой оказывается в психиатрической лечебнице. Он курит, а затем внезапно начинает смеяться. Доктор пытается узнать, что стало причиной его смеха, на что Джокер отвечает, что она не поймет шутку. Из-за этой сцены многие зрители предположили, что все, что происходило в ленте — лишь плод воображения Джокера, который все это время находился в больнице.

«Вы можете посмотреть на этот фильм по-разному. Можете посмотреть и сказать: "Это лишь одна из множества его историй. Ничего этого на самом деле не было". Я не хочу говорить, как было на самом деле. Но многие люди реагировали так: "О, я понял, он [Джокер] просто придумал всю эту историю. Весь фильм — шутка. Это все выдумка парня, который находился в клинике Аркхем. Возможно, он даже не Джокер"», — сказал Филлипс.

Он заявил, что картина «требует определенного участия аудитории», и лишь от нее зависит, как она будет интерпретировать увиденное. Кинематографист также отметил, что специально не раскрывал, от какого ментального расстройства страдает главный герой: «Я даже не знаю, правда ли, что он психически болен».

В сентябре режиссер пожаловался на странное поведение исполнителя главной роли Хоакина Феникса. «В середине съемок он просто выходил из кадра и с площадки. И бедные другие актеры начинали думать, что это из-за них, но они на самом деле были ни при чем — все дело в нем, он просто не чувствовал правильный настрой», — объяснил Филлипс. Кинематографист не уточнил, почему коллеги Феникса брали вину за его поведение на себя

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