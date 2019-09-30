Актер из «Джокера» рассказал о тяге к бесконтрольной ругани

Американский актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер», изучил множество видеозаписей о людях с синдромом Туретта для подготовки к роли. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

Феникс пояснил, что смотрел видео о людях с этим заболеванием, чтобы подчеркнуть характерные особенности своего персонажа.

«Смех Артура [Флека, настоящее имя Джокера] — это психологическая реакция на стресс. Поэтому я пересмотрел кучу видео о людях с синдромом Туретта, чтобы найти в себе эту несдержанность и сделать смех максимально нездоровым», — отметил актер.

Также Феникс рассказал об экстремальном похудении перед съемками. Актер съедал по 300 калорий в день и за несколько месяцев сбросил почти 24 килограмма. Он признался, что это сказывалось на психике.

«Джокер» выйдет в российский прокат 3 октября.

Синдром Туретта — врожденное расстройство центральной нервной системы, которое характеризуется моторными и вокальными тиками. Наиболее распространенное проявление — спонтанное выкрикивание нецензурных слов или неуместных и оскорбительных высказываний.

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