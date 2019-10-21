Джаред Лето пытался помешать «Джокеру» с Хоакином Фениксом увидеть свет

Актер Джаред Лето якобы жаловался своим менеджерам на то, что на главную роль в фильме «Джокер» Тодда Филлипса взяли не его, а Хоакина Феникса. Он просил влиятельных людей Голливуда остановить производство ленты, сообщает The Hollywood Reporter.

Артист пытался повлиять на работу над картиной через своего музыкального менеджера Ирвинга Азоффа. Азофф отказался комментировать эту информацию. Отмечается, что Лето более не сотрудничает с музыкальным менеджером.

По словам источников, представители компании Warner Bros. пообещали Лето главную роль в отдельном фильме про Джокера во время переговоров о съемках в «Отряде самоубийц», однако поведение актера во время работы над картиной заставило продюсеров изменить свое решение. Артист подарил актрисе Марго Робби живую крысу, вручил пули Уиллу Смиту и принес мертвую свинью на репетицию. Помимо этого создателям картины не понравилась актерская игра Лето в «Отряде самоубийц», и многие сцены с Джокером были вырезаны из финальной версии.

Ранее в октябре стало известно, что Лето почувствовал себя «отвергнутым и расстроенным», узнав, что на роль Джокера в одноименном фильме Филлипса взяли Хоакина Феникса.

«Отряд самоубийц» режиссера Дэвида Эйера вышел в 2016 году. Фильм был разгромлен критиками.

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