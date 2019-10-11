Джаред Лето почувствовал себя брошенным из-за «Джокера»

Выбор Хоакина Феникса на роль Джокера в одноименном фильме Тодда Филлипса не понравился Джареду Лето, ранее сыгравшему антигероя в ленте «Отряд самоубийц». Об этом заявила журналистка The Hollywood Reporter Татьяна Сигел.

Отмечается, что актер почувствовал себя «отвергнутым и расстроенным».

В сентябре Филлипс пожаловался на странное поведение Феникса на съемках «Джокера», заявив, что тот мог неожиданно покинуть площадку.

В 2017 году сообщалось, что на роль Джокера в одноименной картине планируют пригласить Леонардо Ди Каприо.

«Отряд самоубийц» режиссера Дэвида Эйера вышел в 2016 году. Лента, в которой также снялись Марго Робби, Уилл Смит и Кара Делевинь, рассказывает о команде суперзлодеев, нанятых властями для выполнения самоубийственной миссии. Фильм был разгромлен критиками.

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