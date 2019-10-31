Кавказская блогерша в хиджабе исчезла из Instagram после видео из ванной

Блогерша из Владикавказа Малика Джикаева удалила свой аккаунт в Instagram. При попытке зайти на страницу указано, что профиль недоступен.

Ранее девушка опубликовала видео из ванной, которое раскритиковали многие пользователи социальной сети. В ролике блогерша в хиджабе поливает себя водой из душа, выдавливает себе на язык одно из косметических средств, а также пьет молоко, проливая его себе на грудь. Некоторым комментаторам ролик понравился.

Как сообщает «Регион Online», после этого Джикаева выложила еще одно видео — в образе злодея комиксов Джокера. В нем она посмеялась над хейтерами и пообещала продолжать выпускать ролики, несмотря на гнев некоторых подписчиков.

По словам сестры Джикаевой, страница Малики будет восстановлена через несколько дней. При этом хейтеры уже в аккаунтах родственницы призывают наказать блогершу за ее действия в сети.

Блогерша далеко не первый раз публикует провокационные видео. В июне Джикаеву наказали штрафом за стрельбу из оружия. Чеченская полиция заинтересовалась девушкой после публикации в Instagram видеороликов, на которых она, одетая в форму сотрудника полиции, упражняется в стрельбе.

Джикаева известна на Северном Кавказе своими видео и фото в Instagram. На нее подписаны около 300 тысяч человек. Девушка в хиджабе нередко выкладывает короткие клипы под рэп, в которых гримасничает и играет с оружием. В ноябре 2018 года она устроила драку в хиджабах с дзюдоисткой Фатимой Арабовой из Дагестана.

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