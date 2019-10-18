Иностранцы обругали российскую блогершу за неуместное фото из Барселоны

Жители Барселоны раскритиковали российскую фитнес-блогершу Елену Рыбальченко за публикацию в Instagram фотографии, сделанной во время протестов в городе. Местные жители посчитали, что так модель проявляет неуважение к борьбе Каталонии за независимость.

Рыбальченко регулярно публикует снимки в своем Instagram-аккаунте с ником Fitness Mama (Фитнес Мама). 16 октября она разместила фотографию в коротких шортах на фоне пожара на улице Барселоны.

В описании к снимку модель написала, что «Барселона в огне», «вокруг взрывы, над головой вертолеты, шум лопастей и сирены». Также Рыбальченко использовала хештеги #barcelonariots и #independenciacatalunya, которые обычно ставят в публикациях о протестах. Девушка подчеркнула, что ночь, в которую было сделано фото, напомнила ей голливудский боевик. Сторонники независимости Каталонии восприняли ее пост как попытку привлечь внимание к своей персоне с помощью громкого события.

«Безмозглая! Это такое неуважение от вас. Вы просто хотите набрать лайков», — написала пользовательница wanderlustgirl15 под постом Рыбальченко. Часть юзеров писали ругательства на испанском и оставляли эмодзи с изображением лица клоуна. «Продолжайте работать над своим телом, так как мозг вам уже не исправить», — рекомендовал ей adrian.suarezdellano. Юзер blancoscurocasinegro посоветовала Рыбальченко не подходить близко к огню, поскольку надо быть осторожным со «всем тем пластиком, что находится в ее теле».

На пост обратили внимание и испанские СМИ. La Vanguardia отметила, что испанский ведущий Роберто Леаль (Roberto Leal) назвал публикацию «нелепой». Позднее блогерша написала, что лишь показывает в Instagram красивые места, чтобы заинтересовать подписчиков Барселоной.

В день съемки местные жители организовали массовые митинги из-за решений испанских судов приговорить к тюремным срокам чиновников, выступавших за независимость Каталонии.

С 14 октября в Барселоне проходят акции протеста. Тогда Верховный суд страны признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам.

Плебисцит о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Мадрид не признал итогов этого волеизъявления.

На блог Рыбальченко в Instagram подписаны более 700 тысяч человек.

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