Организаторам референдума в Каталонии дали тюремные сроки

Каталонских политиков, организовавших в 2017 году референдум об отделении от Испании, приговорили к тюремному заключению. Бывший вице-президент Каталонии Ориоль Хункерас получил 13 лет тюрьмы, сообщает Bloomberg.

Еще восемь человек, занимавших высокие посты в правительстве региона, были осуждены на сроки от девяти до двенадцати лет. Карлос Пучдемон, тогдашний лидер Каталонии, запустивший процесс, остается в изгнании в бельгийском Брюсселе.

В каталонской столице Барселоне начались протесты из-за суда над политиками. По информации издания, полицейские разогнали сидячую демонстрацию на главном вокзале города.

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Плебисцит о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017-го. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством.

Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов этого волеизъявления не признал.

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