В Барселоне против полицейских применили туалетную бумагу

Участники акции протеста в Барселоне забросали полицейских туалетной бумагой, скандируя: «Следует вычистить много нечистот!» Об этом сообщает телерадиокомпания RTVE.

Кроме того, протестующие закидали сотрудников правоохранительных органов камнями, банками, бутылками и другими предметами. Отмечается, что столкновения между участниками акции протеста и полицейскими происходят у здания совета внутренних дел Каталонии.

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В столице испанской Каталонии массовые акции протеста начались 14 октября после того, как Верховный суд страны признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил к длительным тюремным срокам.

Плебисцит о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017-го. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого президент Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию независимости автономии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством.

Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов этого волеизъявления не признал.

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