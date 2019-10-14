Россияне застряли в аэропорту Барселоны из-за массовых беспорядков

Пассажиры рейса из Москвы находятся в аэропорту Барселоны, где проходит акция протеста сторонников независимости Каталонии, сообщает посольство России в Испании в Twitter.

«В посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны Эль-Прат находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днем», — сообщили в диппредставительстве. Отмечается, что еще один рейс с россиянами прибудет через несколько часов.

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В посольстве добавили, что ситуацию контролируют местные правоохранительные органы.

В каталонской столице Барселоне начались протесты из-за суда над политиками. Ранее полицейские разогнали сидячую демонстрацию на главном вокзале города.

Плебисцит о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017-го. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством.

Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов этого волеизъявления не признал.

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