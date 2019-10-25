Кавказская блогерша в хиджабе показала видео из ванной и возмутила фанатов

malika_dji_ / Instagram

Видео из ванной, опубликованное блогершей из Северной Осетии Маликой Джикаевой, возмутило пользователей Instagram. Ролик доступен на странице девушки в соцсети и к настоящему моменту набрал более 256 тысячи просмотров.

На кадрах блогерша сначала поливает себя водой из душа, затем выдавливает себе на язык одно из косметических средств, потом окунается в воду в ванне, играет с огнем и пьет молоко, проливая его себе на грудь. «Ни одна критика, летящая в мой адрес, не изменит мнение о себе, так что хоть охрипните, мне по...» — подписала пост Джикаева.

Некоторым из комментаторов ролик понравился, однако большинство отнеслись к поведению блогерши негативно. «Чтобы этот платок задушил тебя! На тебя даже смотреть грех», — писала пользовательница Mmmaaarh. «Не издевайся над религией и над хиджабом. Если хочешь творить то, что на видео, сними платок и делай, что хочешь», — рекомендовал Джикаевой юзер _rustam_shovda_.

Блогерша не первый раз публикует подобные провокационные видео. В июне этого года Джикаеву наказали штрафом за стрельбу из оружия. МВД по Чечне заинтересовалось девушкой после публикации в Instagram нескольких видеороликов, на которых она, одетая в форму сотрудника полиции, упражняется в стрельбе.

Джикаева известна на Северном Кавказе своим аккаунтом в Instagram. На нее подписаны около 300 тысяч человек. Девушка в хиджабе нередко выкладывает короткие клипы под рэп-музыку, в которых гримасничает и играет с оружием, наставляя его на себя и героев видео. В ноябре 2018 года Джикаева устроила драку в хиджабах с дзюдоистской Фатимой Арабовой из Дагестана.

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