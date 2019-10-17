На популярную российскую блогершу напали с пистолетом и до смерти ее напугали

На 15-летнюю российскую блогершу Катю Адушкину напал неизвестный с пистолетом, который в итоге оказался коллегой по цеху, снимающим пранки. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, нападение произошло утром в среду, 16 октября, после возвращения из спортзала. Неподалеку от дома ее поджидал молодой человек в розовой толстовке. Сначала он поинтересовался, где ближайшая станция метро, а затем начал ее преследовать.

«Хотела ускориться и бежать домой, как он напал и схватил меня», — рассказала Адушкина. После того, как она начала кричать и пытаться вырваться, нападавший достал пистолет. «Я в шоке и уже ничего не могу сделать. Он направляет оружие на прохожих, угрожая им и мне», — добавила блогерша.

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Пранкер досчитал до трех, однако пистолет не выстрелил. Он резко отпустил девушку и убежал. «Это была самая страшная ситуация в моей жизни», — призналась пострадавшая.

Родители Адушкиной обратились в полицию. Как выяснилось, пранк готовили не менее семи человек, с которыми блогерша не была знакома. Свой пост она адресовала пользователям YouTube, которые для создания видео узнают адреса и шантажируют артистов. «Я хочу предостеречь тех, кто делает пранки, чтобы они не переходили черту», — подчеркнула Адушкина.

15-летняя Адушкина — одна из самых популярных блогеров-подростков русскоязычного YouTube. Она записывает видео о путешествиях, макияже и покупках, рассказывает о повседневной жизни, участвует в челленджах. После 2017 года она увлеклась пением и выпустила несколько песен и клипов. На данный момент на ее YouTube-канал подписаны почти пять миллионов человек.

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