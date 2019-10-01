Блогерша инсценировала похищение дочери ради травли конкурентов и прокололась

Популярная фитнес-блогерша Тэмми Стеффен (Tammy Steffen) приговорена к тюремному сроку за травлю конкурентов и инсценировку похищения дочери. Как сообщает Fox News, свои действия 37-летняя жительница американского штата Флорида совершала ради мести.

Стеффен создала сотни фейковых аккаунтов в Instagram для отправки угроз бывшему бизнес-партнеру и нескольким интернет-экспертам по фитнесу. С их помощью она рассчитывала отомстить конкурентам, которые мешали ей выиграть профессиональное соревнование. Она атаковала конкурентов с августа 2016-го по июль 2018 года.

Женщина отправляла с фейковых аккаунтов послания с угрозой зарезать своих жертв. В одном из сообщений она написала: «Все адские беды настигнут тебя в одночасье, как никогда раньше». Также Стеффен обратилась в полицию. Сначала она сообщила о появлении у дома куклы и странной записки, а затем прямо заявила о попытке похищения дочери. Стражи порядка серьезно отнеслись к заявлению женщины: они проверили дом и допросили ребенка.

Стеффен обвинила в преступлении бизнес-партнера. Обман раскрыла ее дочь, заявившая, что мать врет. Это стало поводом для расследования, в результате которого вскрылись фейковые аккаунты. Также выяснилось, что фитнес-тренерша звонила своим жертвам, используя программу по изменению голоса.

В отношении блогерши завели дело. Женщине предъявили обвинения в преследовании людей в интернете, отправке угроз людям, ложном вызове полиции и создании ложных улик. Стеффен признала вину, суд приговорил ее к пяти годам тюрьмы.

Ранее фанаты китайской блогерши Лисы Ли (Lisa Li) были удивлены, увидев, в каком состоянии находится ее съемная квартира. На опубликованной записи юзеры заметили беспорядок, множество мусора и разбросанную еду.

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