Необычайно длинный язык принес блогерше миллионы

Instagram-блогерша Микайла Саравия (Mikayla Saravia) из Флориды рассказала о том, как ее длинный язык помогает ей зарабатывать на жизнь. Интервью у девушки взяло издание Ladbible.

Язык Саравии достигает в длину 16,5 сантиметров при том, что средняя длина человеческого языка равна 9 сантиметрам. В своем Instagram-аккаунте, на который подписаны 2 миллиона человек, блогерша часто выкладывает фото того, как она что-то лижет или тверкает (танцует так, что ягодицы трясутся — прим. «Ленты.ру»). За каждый такой пост Саравия получает от 900 до трех тысяч долларов (от 57,7 до 192,5 тысячи рублей).

Кроме того, у Саравии есть собственный сайт и приложение KKVSH, где она продает одежду с изображением ее языка, который зарегистрирован как товарная марка. В продаже есть футболки, зарядные устройства, подставки под телефон и секс-игрушки.

В 2018 году девушка заработала меньше 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей), в этом году ее доход уже равняется 99,5 тысяч долларов (6,3 миллиона рублей). Саравия гордится своими достижениями и хочет финансово помочь семье и близким.

По признанию блогерши, она рано осознала, что у нее необычный язык: в шестом классе. К настоящему моменту она открыла собственную фотостудию и сочиняет свою музыку. «Мне бы хотелось, чтобы люди понимали, что я достаточно приземленная личность», — высказалась о себе Саравия.

Ранее популярную Instagram-блогершу Тиффани Митчелл (Tiffany Mitchell) заподозрили в инсценировке ДТП и создании привлекательного образа автоаварий, в которых погибают люди. Это произошло после того, как девушка опубликовала 10 снимков аварии со своим участием.

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