Блогерша с инвалидностью проучила обозвавших ее уродиной хейтеров

Автор блога об отношениях So About What I Said и колонок для американских изданий Мелисса Блейк (Melissa Blake) с синдромом Фримена-Шелдона ответила хейтерам, оскорблявшим ее из-за внешности в сети. Им назло она опубликовала в Twitter сразу три селфи.

Блейк столкнулась с потоком негатива под роликом консервативного YouTube-блогера, который упомянул ее колонку для CNN с призывом перестать читать Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа. Некоторые зрители насмехались над ее внешностью. «Люди говорили, что меня стоит заблокировать и не давать постить свои фотографии, так как я уродлива», — отметила Блейк.

В ответ на нападки хейтеров она опубликовала три селфи. «Оценка моих журналистских качеств меня не волнует, но знаете что? Я так устала от людей (читайте: мужчин), которые считают нормой оскорблять внешний вид женщины. Да, из-за инвалидности я выгляжу по-другому. Поверьте, я в курсе. И я знаю об этом всю свою жизнь», — обратилась женщина к публике.

Микроблогеры поддержали жертву буллинга. EirinKidsBooks подчеркнула, что «единственные уродливые люди — это те, кто публикуют уродливые комментарии». «Они и есть настоящие тролли. Продолжайте публиковать селфи!» — добавила она. Юзер nothing_human посоветовал игнорировать хейтеров. «Я вижу, что вы выше всего этого, и это приятно видеть», — заметил он.

Ранее сообщалось, что блогерша из Австралии София Кача (Sophia Cachia) узнала о предательстве подруги — она оставляла негативные комментарии под ее публикациями. Из-за этого она обратилась к психологу.

