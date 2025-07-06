Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:11, 6 июля 2025Мир

Оценки Западом ситуации на Украине раскрыли

Буякевич: На Западе трезво оценивают ситуацию, связанную с конфликтом на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

На Западе трезво оценивают ситуацию, связанную с конфликтом на Украине, о чем говорят во время обмена мнениями в кулуарах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич в беседе с РИА Новости.

«Именно в таких неофициальных разговорах, о которых не принято говорить публично, наши западные партнеры часто делятся с нами очень трезвыми оценками происходящего», — раскрыл отношение дипломат.
По его словам, западные политики и чиновники не могут открыто высказывать подобную позицию из-за риска быть уволенными.

Ранее Буякевич заявил, что Запад прекрасно осознает, что происходит на самом деле, однако намеренно демонизирует Россию с целью подготовки к конфликту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск. Что известно об атаке ВСУ с моря?

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном бикини

    В Германии признали неудобную правду об «Азове»

    Пленный из ВСУ уличил британских инструкторов в некомпетентности

    Россиянам назвали условия наследования пенсионных накоплений

    В Смоленской области сбили еще один БПЛА

    Появились кадры отражения атак украинских безэкипажных катеров в Новороссийске

    Оценки Западом ситуации на Украине раскрыли

    В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров

    Число жертв наводнения в Техасе достигло 50

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости