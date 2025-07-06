Буякевич: На Западе трезво оценивают ситуацию, связанную с конфликтом на Украине

На Западе трезво оценивают ситуацию, связанную с конфликтом на Украине, о чем говорят во время обмена мнениями в кулуарах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич в беседе с РИА Новости.

«Именно в таких неофициальных разговорах, о которых не принято говорить публично, наши западные партнеры часто делятся с нами очень трезвыми оценками происходящего», — раскрыл отношение дипломат.

По его словам, западные политики и чиновники не могут открыто высказывать подобную позицию из-за риска быть уволенными.

Ранее Буякевич заявил, что Запад прекрасно осознает, что происходит на самом деле, однако намеренно демонизирует Россию с целью подготовки к конфликту.