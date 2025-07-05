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08:42, 5 июля 2025Мир

Дипломат рассказал о подготовке Запада к конфликту с Россией

Дипломат Буякевич заявил о демонизации России Западом для подготовки к конфликту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Запад прекрасно осознает, что происходит на самом деле, однако намеренно демонизирует Россию с целью подготовки к конфликту. Об этом РИА Новости рассказал заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич.

«Когда кто-то говорит, что им нужно "раскрыть глаза", могу ответить: их глаза уже широко открыты. Они знают, что происходит, но их задача — окончательная демонизация России, чтобы подготовить общественное мнение в Европе к возможному военному конфликту с нашей страной», — заявил дипломат.

По его словам, Запад пытается добиться того, чтобы европейские дети воспринимали Россию «не как людей, а как "орков", которые убивают и насилуют». Буякевич также подчеркнул, что это — сознательная политика.

Ранее дипломат рассказал, что Россию ждет эскалация по Украине со странами Запада. Он отметил, что Великобритания и государства ЕС продолжают накачивать Киев оружием и в то же время отвергать предложения России, считая их нереалистичными

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