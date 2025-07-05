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03:56, 5 июля 2025Бывший СССР

Российский дипломат сделал тревожный прогноз по Украине

Зампостпреда РФ при ОБСЕ Буякевич: Россию ждет эскалация с Европой по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Россию ждет эскалация по Украине со странами Запада. Тревожный прогноз сделал заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич в интервью РИА Новости.

«По украинскому вопросу ожидается эскалация. Это подтверждается риторикой Запада», — сказал он.

По его словам, Великобритания и страны Европейского союза (ЕС) продолжают накачивать Украину оружием и отвергать предложения России, считая их нереалистичными. Буякевич отметил, что страны Запада уверены в том, что Москва требует невозможного, и хотят, чтобы РФ остановила боевые действия «просто так».

Ранее эскалацию боевых действий на Украине спрогнозировал военный обозреватель Михаил Ходаренок. По его словам, неуступчивость Киева на переговорах обусловлена отсутствием крупных поражений украинской армии.

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