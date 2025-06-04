В России спрогнозировали эскалацию боевых действий на Украине

Полковник Ходаренок: Летом может произойти эскалация боевых действий на Украине

Эскалация боевых действий на Украине может произойти летом 2025 года. Такой прогноз сделал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Он отметил, что неуступчивость украинской стороны на переговорах с Россией объясняется тем, что несмотря на тяжелое положение Украины Вооруженные силы страны (ВСУ) не потерпели катастрофических поражений на поле боя. Кроме того, по словам обозревателя, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что ситуация на фронтах еще может резко измениться в пользу Киева.

«В такой обстановке дальнейшая интенсификация боевых действий с обеих сторон в ближайшее время становится просто неизбежной. Последние акции военно-политического руководства в Киеве (удары по аэродромам дальней авиации, попытки подрыва Керченского моста, диверсии на железнодорожных магистралях) делают подобную эскалацию более чем вероятной», — написал он.

Офицер в отставке подчеркнул, что точно спрогнозировать дальнейший ход действий затруднительно, однако, по его словам, кампания российских войск с самыми решительными целями становится делом ближайшего будущего. Ходаренок отметил, что командование армии России может сконцентрироваться на нанесении поражения стратегическим резервам и важным объектам экономики, коммуникации, систем управления, разгроме ВСУ на важнейших направлениях, а также срыве перегруппировок украинских войск и выходе на левый берег Днепра.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что результаты переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле раздосадовали некоторых людей в Киеве. Дипломат подчеркнула, что позиция Москвы на переговорах также вывела из равновесия главу офиса президента Украины Андрея Ермака.