Появились кадры отражения атак украинских безэкипажных катеров в Новороссийске

Отражение атак безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске сняли на видео

«ЧП Новороссийск» / Telegram

Отражение атак безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Новороссийск».

На видео запечатлен момент попадания российской ракеты по украинскому безэкипажному катеру и последующий взрыв. Вверх над БЭКом поднялся черный столб дыма, начался пожар на воде.

Ранее глава города Андрей Кравченко сообщил об атаке ВСУ на Новороссийск в Краснодарском крае при помощи безэкипажных катеров. Жителей первой береговой линии призывали к особой осторожности. Часть улиц в населенном пункте перекрыли.