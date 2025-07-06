Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:14, 6 июля 2025Россия

Появились кадры отражения атак украинских безэкипажных катеров в Новороссийске

Отражение атак безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске сняли на видео
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«ЧП Новороссийск» / Telegram

Отражение атак безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Новороссийск».

На видео запечатлен момент попадания российской ракеты по украинскому безэкипажному катеру и последующий взрыв. Вверх над БЭКом поднялся черный столб дыма, начался пожар на воде.

Ранее глава города Андрей Кравченко сообщил об атаке ВСУ на Новороссийск в Краснодарском крае при помощи безэкипажных катеров. Жителей первой береговой линии призывали к особой осторожности. Часть улиц в населенном пункте перекрыли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск. Что известно об атаке ВСУ с моря?

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном бикини

    В Германии признали неудобную правду об «Азове»

    Пленный из ВСУ уличил британских инструкторов в некомпетентности

    Россиянам назвали условия наследования пенсионных накоплений

    В Смоленской области сбили еще один БПЛА

    Появились кадры отражения атак украинских безэкипажных катеров в Новороссийске

    Оценки Западом ситуации на Украине раскрыли

    В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров

    Число жертв наводнения в Техасе достигло 50

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости