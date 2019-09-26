Фанаты увидели скверные условия жизни популярной блогерши и отвернулись от нее

Фанаты китайской блогерши Лисы Ли (Lisa Li) были удивлены, увидев, в каком состоянии находится ее съемная квартира. Об этом пишет «Би-би-си», ссылаясь на видеозапись, опубликованную хозяйкой жилища Чен (Chen).

В ролике видно, что по всей квартире разбросан мусор и испортившаяся еда, а полы покрыты собачьими экскрементами. По словам Чен, в ее доме было настолько грязно, что клининговая компания отказалась там убирать.

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Кроме того, Чен призналась, что блогерша задолжала немалую сумму по счетам за услуги ЖКХ. Так как Ли не отвечала на сообщения и звонки хозяйки, та обратилась в полицию.

Видео из квартиры Ли стало вирусным на китайском сервисе Weibo и набрало миллионы просмотров. Многие юзеры оставили негативные комментарии на странице Ли на Weibo, обвинив ее в неискренности и заявив, что отписываются от нее.

После того как видео стало вирусным, Ли дала интервью сайту Paper, в котором объяснила, что отсутствовала из-за плотного расписания. По словам девушки, она сначала лежала в больнице, а потом была в командировке.

Ли добавила, что боится оставлять свою собаку с другими людьми, поэтому животное находилось дома, пока блогерша была в отъезде. Она отметила, что в последнее время получала много личных сообщений, поэтому сообщения хозяйки могли затеряться среди них. Девушка лично извинилась перед Чен и пообещала, что сама уберется в своей квартире за один вечер.

На Ли подписаны 1,1 миллиона человек. В своем блоге она делится фотографиями и видео из путешествий и с вечеринок.

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