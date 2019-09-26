Фанаты увидели скверные условия жизни популярной блогерши и отвернулись от нее

Фанаты китайской блогерши Лисы Ли (Lisa Li) были удивлены, увидев, в каком состоянии находится ее съемная квартира. Об этом пишет «Би-би-си», ссылаясь на видеозапись, опубликованную хозяйкой жилища Чен (Chen).
В ролике видно, что по всей квартире разбросан мусор и испортившаяся еда, а полы покрыты собачьими экскрементами. По словам Чен, в ее доме было настолько грязно, что клининговая компания отказалась там убирать.
Кроме того, Чен призналась, что блогерша задолжала немалую сумму по счетам за услуги ЖКХ. Так как Ли не отвечала на сообщения и звонки хозяйки, та обратилась в полицию.
Видео из квартиры Ли стало вирусным на китайском сервисе Weibo и набрало миллионы просмотров. Многие юзеры оставили негативные комментарии на странице Ли на Weibo, обвинив ее в неискренности и заявив, что отписываются от нее.
После того как видео стало вирусным, Ли дала интервью сайту Paper, в котором объяснила, что отсутствовала из-за плотного расписания. По словам девушки, она сначала лежала в больнице, а потом была в командировке.
Ли добавила, что боится оставлять свою собаку с другими людьми, поэтому животное находилось дома, пока блогерша была в отъезде. Она отметила, что в последнее время получала много личных сообщений, поэтому сообщения хозяйки могли затеряться среди них. Девушка лично извинилась перед Чен и пообещала, что сама уберется в своей квартире за один вечер.
На Ли подписаны 1,1 миллиона человек. В своем блоге она делится фотографиями и видео из путешествий и с вечеринок.