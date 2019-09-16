Блогерша грубо обошлась с кассиром и нарвалась на угрозы убийством

Американская блогерша Дестини Маркез (Destiny Marquez) нарвалась на критику после того, как в сеть попало видео, на котором она невежливо общается с кассиром магазина Forever 21. Об этом пишет Daily Dot, ссылаясь на ролик из Snapchat блогерши, опубликованный пользовательницей Twitter с ником 9ssy9.
Из ролика следует, что Маркез хочет получить возврат денег за купленные ей ранее вещи, при этом не имея при себе чека. Сотрудник магазина отказывается это сделать и предлагает блогерше обменять вещи на другие товары в магазине. «Просто хочу сказать, что Forever 21 — чертовски плохой магазин», — выразила свое отношение к произошедшему Маркез.
Сначала девушка не показывает лицо продавца, но потом обращает внимание на то, что он отошел от прилавка и начал заниматься своими делами. «А теперь он еще и неуважение ко мне проявляет», — интерпретирует действия кассира блогерша. Она несколько раз настойчиво спрашивает у него имя и затем снимает его лицо, хотя мужчина просит ее этого не делать. К диалогу присоединяется стоящий рядом с ней бойфренд.
Видео с блогершей набрало два миллиона просмотров. Многие осудили поведение Маркез. «Не стоит обходиться так с обслуживающим персоналом, им и так мало платят», — возмутилась Destiney Losoya. «Такие вопросы нужно выяснять с офисом компании, а не с сотрудником, который просто делает свою работу!» — согласилась с ней I_hate_sum_mer.
Маркез извинилась за свой поступок, признавшись, что сожалеет о своем поведении. «Для меня это будет уроком, и я стану лучше. <...> Я думаю, это был урок от бога, и он точно сбил с меня спесь», — написала у себя в Twitter американка. Однако большинство юзеров не поверили в искренность ее раскаяния. Позднее Маркез призналась, что ей стали поступать угрозы убийством.