Звезда Instagram раскрыла неприглядную сторону эффектных снимков

Блогерша из США Кимберли Дуглас (Kimberly Douglas) рассказала о том, как создает красивые снимки для Instagram с помощью подручных средств. Своими секретами американка с 85,9 тысячами подписчиков в соцсети поделилась с изданием Metro.

Чтобы воссоздать постель, находящуюся посреди водной глади, Кимберли соорудила у себя во дворе мини-бассейн, поставила в него надувной матрас, а в качестве штатива использовала три стула. В другой серии снимков она предстала перед подписчиками в облаках, которые на самом деле были сделаны из химического волокна.

По словам Дуглас, съемки отнимают у нее по меньшей мере восемь часов в день. Реквизит для них она в большинстве случаев находит у себя дома. Если чего-то не хватает, она покупает в магазине, однако не тратит много денег. На каждую съемку уходит в среднем 40 долларов (2,5 тысячи рублей).

Блогерша призналась, что занялась съемками из-за того, что хотела стать моделью, но у нее не было фотографа, который бы сделал ей портфолио. Это послужило причиной того, что Дуглас научилась делать все самостоятельно. Она стала популярной, когда начала делиться с людьми тем, что происходит в процессе подготовки к съемкам.

Ранее пользовательница Facebook Джен Флинт (Jen Flint) рассказала о том, каким образом создаются многие красивые фото в соцсетях, и показала, что за некоторыми счастливыми снимками может скрываться грустная история.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!