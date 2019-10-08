Продававшая воду из ванны блогерша заявила о своем аресте

Блогерша Бель Делфин (Belle Delphine), прославившаяся благодаря продаже воды из собственной ванны, заявила о своем аресте. В Twitter-аккаунте она опубликовала фотографию, якобы сделанную полицией Лондона.

Как сообщает The Daily Dot, многие посчитали снимок поддельным, так как в Великобритании по закону не делают снимки с водяными знаками и не публикуют их до того, как подозреваемому предъявлены обвинения судом. Сама Делфин при публикации фото написала: «Я арестована лол».

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Позднее она написала, что была арестована за то, что раскрасила машину девушки, которая украла у нее хомяка. К посту она добавила скриншот переписки и снимки автомобиля. По словам блогерши, в итоге ей удалось вернуть любимого питомца.

Блогерша в последние месяцы была не особо активна в сети. На некоторое время ее заблокировали в Instagram из-за нарушения правил сообщества.

Делфин стала известна после того, как начала продавать в интернете баночки с водой из ванны, в которой купалась. 19-летняя британка с розовыми волосами обзавелась армией фанатов на сервисе Patreon, где за фото и видео с ее участием пользователи регулярно платят деньги.

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