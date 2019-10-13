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Российская блогерша призвала сбивать животных на дорогах и раскаялась

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Блогер Лера Любарская призвала водителей сбивать выбегающих на дорогу животных ради того, чтобы не погибнуть самим. Любарская разместила призыв в сториз в Instagram. В настоящий момент публикация недоступна, однако у пользователей Twitter остались скриншоты поста блогерши.

«Если любая живность выбегает на дорогу, а вы едете по трассе (да еще и в потоке!) — давите. Вам ясно?» — написала Любарская, добавив, что ни одна жизнь бродячего пса или кота не стоит жизни человека.

Она объяснила, что ее слова были спровоцированы происшествием с участием ее самой. Она ехала в машине с молодым человеком, и на трассу перед ними внезапно выбежала собака. Молодой человек резко затормозил, что Любарская назвала неправильным решением.

Блогер написала, что если бы сзади них были машины, им вряд ли удалось бы избежать аварии, и их автомобиль мог бы перевернуться. Она также упомянула случай с ее матерью, которая из-за выбежавшей на дорогу кошки врезалась в дерево. «И она говорила "спасибо", что хоть дерево остановило, а так бы автомобиль перевернулся», — писала Любарская.

Некоторые пользователи согласились с мнением блогерши. «На трассе мелких животных проще задавить, чем справиться с опасной ситуацией, которая произойдет после резкого торможения», — писал юзер с ником Мой твиттер. Однако многие люди осуждали Любарскую за ее призыв.

Пользовательница Instagram с ником NatalinaMua написала, что публиковать такие высказывания, имея большую аудиторию, недопустимо. «Такими словами ты даешь людям карт-бланш на то, чтобы просто так сбивать животных и даже не пытаться уйти от столкновения», — заявила NatalinaMua, добавив, что водителям стоит лучше следить за дорогой и не оставлять сбитых животных погибать.

Любарская пожаловалась на то, что ей и ее близким начали поступать угрозы и пожелания смерти. Она извинилась за свои слова и объяснила, что написала пост на эмоциях после того, как они едва избежали аварии из-за выбежавшей на дорогу собаки. Она подчеркнула, что не призывает истреблять животных, а ее слова касались конкретных ситуаций, когда приходится выбирать между жизнью человека и животного.

Критиковавшая Любарскую NatalinaMua рассказала, что поговорила с блогершей, и призвала хейтеров не писать ей гневные комментарии, так как ее пост был сделан на фоне «испуга в экстренной ситуации». «Посыл и Леры, и меня — давайте ездить аккуратно и внимательно», — заключила девушка.

Ранее американская YouTube-блогерша Брук Хутс (Brooke Houts) избежала наказания за жестокое обращение со своей собакой. В полиции решили, что действия девушки не являются чрезмерными.

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