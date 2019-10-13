Российская блогерша призвала сбивать животных на дорогах и раскаялась

Блогер Лера Любарская призвала водителей сбивать выбегающих на дорогу животных ради того, чтобы не погибнуть самим. Любарская разместила призыв в сториз в Instagram. В настоящий момент публикация недоступна, однако у пользователей Twitter остались скриншоты поста блогерши.

«Если любая живность выбегает на дорогу, а вы едете по трассе (да еще и в потоке!) — давите. Вам ясно?» — написала Любарская, добавив, что ни одна жизнь бродячего пса или кота не стоит жизни человека.

Она объяснила, что ее слова были спровоцированы происшествием с участием ее самой. Она ехала в машине с молодым человеком, и на трассу перед ними внезапно выбежала собака. Молодой человек резко затормозил, что Любарская назвала неправильным решением.

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Блогер написала, что если бы сзади них были машины, им вряд ли удалось бы избежать аварии, и их автомобиль мог бы перевернуться. Она также упомянула случай с ее матерью, которая из-за выбежавшей на дорогу кошки врезалась в дерево. «И она говорила "спасибо", что хоть дерево остановило, а так бы автомобиль перевернулся», — писала Любарская.

Некоторые пользователи согласились с мнением блогерши. «На трассе мелких животных проще задавить, чем справиться с опасной ситуацией, которая произойдет после резкого торможения», — писал юзер с ником Мой твиттер. Однако многие люди осуждали Любарскую за ее призыв.

Пользовательница Instagram с ником NatalinaMua написала, что публиковать такие высказывания, имея большую аудиторию, недопустимо. «Такими словами ты даешь людям карт-бланш на то, чтобы просто так сбивать животных и даже не пытаться уйти от столкновения», — заявила NatalinaMua, добавив, что водителям стоит лучше следить за дорогой и не оставлять сбитых животных погибать.

Любарская пожаловалась на то, что ей и ее близким начали поступать угрозы и пожелания смерти. Она извинилась за свои слова и объяснила, что написала пост на эмоциях после того, как они едва избежали аварии из-за выбежавшей на дорогу собаки. Она подчеркнула, что не призывает истреблять животных, а ее слова касались конкретных ситуаций, когда приходится выбирать между жизнью человека и животного.

Критиковавшая Любарскую NatalinaMua рассказала, что поговорила с блогершей, и призвала хейтеров не писать ей гневные комментарии, так как ее пост был сделан на фоне «испуга в экстренной ситуации». «Посыл и Леры, и меня — давайте ездить аккуратно и внимательно», — заключила девушка.

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