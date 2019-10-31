Мединский рассказал о негативных эмоциях от «Джокера»

Министр культуры Владимир Мединский раскритиковал фильм «Джокер». Об этом он рассказал «Авторадио», интервью доступно на YouTube-канале радиостанции.

Глава ведомства подчеркнул, что не считает правильным высказывать личное мнение о произведениях культуры, однако эта картина вызвала у него негативные эмоции. Он признался, что другие «марвеловские комиксы», которые он смотрел «минут по десять», не вызывали такого отторжения, как «Джокер».

По словам Мединского, если бы лента производилась в России, у нее не было бы ни одного шанса на поддержку от министерства культуры, поскольку она ему не понравилась. В то же время министр рассказал, что в ведомство поступают обращения с просьбой запретить «Джокера» в российском прокате. «Я спрашиваю: "А какие у нас для этого основания?" Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то видит в этом пропаганду зла, а кто-то добра», —резюмировал он.

В сентябре Мединский заявил, что увлечение взрослых людей комиксами — убожество, поскольку комиксы предназначены для тех, кто плохо умеет читать. «Я вообще плохо отношусь к комиксам, это как жевательная резинка, это не еда», — объяснил министр.

Премьера фильма «Джокер» состоялась на Венецианском кинофестивале. Картина удостоилась главного приза, «Золотого льва святого Марка». Отмечалось, что рейтинг ленты составил 9,7 балла из максимальных десяти.

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