Мединский посчитал убожеством увлечение комиксами во взрослом возрасте

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что увлечение взрослых людей комиксами — убожество, поскольку комиксы предназначены для тех, кто плохо умеет читать. Слова чиновника передает ТАСС в среду, 4 сентября.

«Я вообще плохо отношусь к комиксам, это как жевательная резинка, это не еда», — объяснил Мединский.

Материалы по теме Подавись улыбкою своей Хоакин Феникс дает Джокера, а в Чили горят улицы и семьи: Венеция-2019

Министр выступил против того, чтобы история России в школах подавалась в том числе при помощи комиксов. «Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством», — признался он.

Ранее в среду сообщалось, что новый фильм Тодда Филлипса «Джокер» стал самым высокооцененным кинокомиксом в истории. Рейтинг картины, которую начнут показывать в кинотеатрах в октябре, составил 9,7 балла из максимальных десяти.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!