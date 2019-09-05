Наезд Мединского на комиксы сравнили с пляской в дырявых кальсонах

Художники, издатели и переводчики раскритиковали фразу министра культуры России Владимира Мединского о том, что увлечение взрослых людей комиксами — убожество, поскольку комиксы предназначены для тех, кто плохо умеет читать. Комментарии приводит сайт телеканала 2x2 в четверг, 5 сентября.

«Мединский, конечно, в очередной раз сел в лужу перед международным книжным сообществом, продемонстрировав невежество в вопросах современной культуры», — заявил преподаватель кафедры комикса Школы дизайна Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Иорш.

Переводчик Евгений Спицын посетовал, что подобное узколобое отношение в России проявляют также к анимации, когда люди считают «абсолютно все мультфильмы детскими».

Некоторые критики посчитали, что высказывание Мединского свидетельствует о его некомпетентности на посту министра культуры. «Похоже, что люди, которых считают авторитетными экспертами в теме, устарели. Их пора менять», — предположил руководитель сайта GameGuru.ru Илья Комаров.

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«Это абсолютная безграмотность и некомпетентность министра культуры, его полный провал. Сказать такое — это хуже, чем сплясать в дырявых кальсонах. Ему после такого стоило бы немедленно уволиться», — отметила автор комиксов Ольга Лаврентьева.

Мединскому напомнили о таких известных графических романах, как «Сурвило» Ольги Лаврентьевой на тему репрессий и блокады, «Маус» Арта Шпигельмана об ужасах Холокоста, взявший Пулитцеровскую премию в 1992-м, графической версии «Дневника Анны Франк» от лауреата «Золотого глобуса» и премии «Сезар» Ари Фольмана и «Персеполис» Маржан Сатрапи об иранской революции.

4 сентября Мединский назвал комиксы жевательной резинкой и заявил, что они нужны только детям, которые плохо умеют читать.

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