Художник комиксов DC и Marvel умер от рака

В США скончался художник комиксов DC и Marvel Эрни Колон. Информация об этом появилась на его странице в Facebook.

Отмечается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся в течение последнего года. Ему было 88 лет.

«Он делал вещи на своих условиях. Наследие, которое он оставил, удивительно: 60-летняя карьера в комиксах, не говоря уже о работе, которую он проделал в других сферах, включая рисование, письмо, лепку. Я не думаю, что было что-то, с чем бы он не мог справиться. Он любил творить, он всегда творил», — говорится в публикации.

Эрни Колон родился 13 июля 1931 года в Пуэрто-Рико, а вырос в США. Свою профессиональную карьеру он начал в компании Harvey Comics, где он отвечал за визуальное оформление текстов. Там он встретил Сида Джейкобсона, который стал его редактором и творческим партнером.

Колон также сотрудничал с DC и Marvel. Среди самых популярных его работ — «Битлджус», «Рыжая Соня», «Черная вдова». В качестве редактора он работал над комиксами «Чудо-женщина», «Зеленый фонарь» и «Флэш».

В октябре 2016 года умер другой иллюстратор Marvel и DC — Стив Диллон. Ему было 54 года.

