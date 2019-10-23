Литвинова назвала фильмы Marvel «киношным фаст-фудом» и восхитилась DC

Актриса Рената Литвинова поддержала режиссеров Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполу, раскритиковавших проекты студии Marvel. Пост на эту тему актриса и режиссер опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Она назвала супергеройские блокбастеры «киношным фаст-фудом» и заявила, что в них нет «ничего для ума и сердца». «Для меня фильм — это искусство, это катарсис, это личная история, и первопричина — не деньги. Я за кино от Скорсезе, Копполы и Тодда Филлипса. Можно снимать фильмы с большим бюджетом, собирать кассу и при этом пытаться высказаться, рассказать свою личную версию мира», — написала артистка.

Она добавила, что не выступает против других картин. Литвинова пояснила, что сама не смотрит кино от Marvel, так как ей жаль тратить время на их просмотр. При этом артистка похвалила в посте Филлипса, снявшего «Джокера» — ленту о персонаже из киновселенной DC.

В начале октября Скорсезе резко высказался о супергеройских блокбастерах студии Marvel: «Я такое не смотрю. Я пытался, понимаете? Но это просто не кино. Серьезно, единственное, с чем я могу их сравнить, — при том, как качественно они сделаны, как хорошо актеры играют при всех обстоятельствах, — это парки развлечений».

Позднее его поддержал режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Он назвал проекты Marvel отвратительными.

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