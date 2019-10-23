Глава Disney разрешил Скорсезе и Копполе «ныть» по поводу супергеройских фильмов

Если режиссеры Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе хотят «ныть» по поводу фильмов, то это их право, заявил руководитель компании Disney Боб Айгер. Его слова передает The Independent.

Так Айгер прокомментировал критику кинематографистов относительно супергеройских картин студии Marvel, принадлежащей Disney.

«Выглядит немного неуважительно по отношению ко всем, кто работает над этими фильмами. То есть вы хотите сказать, что Райан Куглер, делая "Черную Пантеру", каким-то образом сделал что-то меньшее, чем то, что творят Мартин Скорсезе или Фрэнсис Форд Кополла в любом своем фильме?» — возмутился Айгер.

21 октября сообщалось, что Коппола раскритиковал супергеройские блокбастеры студии Marvel и отказался считать их киноискусством. Ранее в том же месяце с такой же позицией выступил Скорсезе.

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