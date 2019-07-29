Disney побил мировой рекорд всех времен

Компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам. К июлю студия собрала больше денег, чем любая другая кинокомпания когда-либо зарабатывала за целый год, сообщает Quartzy в понедельник, 29 июля.

Представители Disney объявили, что за еще не закончившийся год компания собрала 7,67 миллиарда долларов по всему миру. Предыдущий рекорд со сборами 7,61 миллиарда, установленный в 2016-м, также принадлежал The Walt Disney Company.

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Отмечается, что наиболее прибыльными для студии фильмами стали «Мстители: Финал», «Капитан Марвел» и «Аладдин». Каждая из трех лент собрала в мировом прокате более миллиарда долларов. К этой отметке также приближаются анимационные картины «История игрушек 4» и «Король Лев».

Ранее в июле принадлежащая The Walt Disney Company студия Marvel анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной.

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