Режиссер нового «Короля Льва» спрятал в фильме одну «настоящую» сцену

Режиссер нового анимационного фильма «Король Лев» Джон Фавро признался, что спрятал в картине одну сцену, снятую по-настоящему. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Речь идет о восходе над африканской саванной во вступительных кадрах киноленты. «Это единственная настоящая сцена в "Короле Льве". Там было 1490 отрендеренных сцен, созданных аниматорами и художниками по компьютерной графике. Я спрятал в одной из них то, что мы на самом деле сфотографировали в Африке, чтобы посмотреть, заметит ли это кто-нибудь», — написал Фавро.

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Новый «Король Лев» — ремейк мультфильма 1994 года от студии Disney. Главные роли в нем озвучили Дональд Гловер, Бейонсе, Джеймс Эрл Джонс, Джон Кани, Кигэн-Майкл Ки и Чиветель Эджиофор. В озвучке также приняли участие Сет Роген, Билли Айкнер и Джон Оливер. Первый трейлер был опубликован в ноябре 2018 года. Он побил рекорд по количеству просмотров в интернете среди дебютных промороликов студии Disney и собрал 224,6 миллиона просмотров за сутки. В России премьера состоялась 18 июля.

Оригинальный «Король Лев» дважды стал лауреатом премии «Оскар», получил три «Золотых глобуса» и три «Грэмми». В 2002 году его оптимизировали для IMAX, спустя девять лет — для IMAX 3D.

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