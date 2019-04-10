В трейлере нового «Короля Льва» показали поющих Тимона с Пумбой и злодея Шрама

В сети появился еще один трейлер обновленного мультфильма «Король Лев». Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios.

На видео показали антагониста картины Шрама, поющего суриката Тимона верхом на бородавочнике Пумбе и главного льва Муфасу, обучающего своего сына Симбу законам выживания в природе. В клипе также представлена сцена того, как Шрам изгоняет Симбу из родных краев.

Как следует из трейлера, мировая премьера мультфильма состоится 19 июля. Его режиссером выступит Джон Фавро, известный по таким работам, как «Книга джунглей» и «Железный человек».

Первый трейлер обновленного «Короля Льва» был опубликован в ноябре 2018 года. Он побил рекорд по количеству просмотров в интернете среди дебютных промороликов студии Disney и собрал 224,6 миллиона просмотров за сутки.

Оригинальный «Король Лев» вышел в 1994 году. Он дважды стал лауреатом премии «Оскар», получил три «Золотых глобуса» и три «Грэмми». В 2002 году его оптимизировали для IMAX, спустя девять лет — для IMAX 3D.

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