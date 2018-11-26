Культура
 
Последние новости
Вкладчики «Кэшбери» понесли деньги в новый проект
Россия назвала причины провокации Украины возле Керченского пролива
Пережившую падение собаки с неба китаянку парализовало
Москвичей подморозит и поддавит 
На МКС нашли опасные организмы
В Красноярске арестовали замруководителя отделения ПФР
Российское правительство попросили оставить цены на бензин в покое
Медведева объяснила причины ухода от Тутберидзе
Россиянам собрались ограничить въезд на Украину
Новости партнеров

Трейлер нового «Короля Льва» побил рекорд по просмотрам

Перейти в «Мою Ленту»

Трейлер ремейка мультфильма «Король Лев» побил рекорд по количеству просмотров в интернете среди дебютных промороликов студии Disney. Об этом создатели клипа сообщили в Twitter.

Ролик собрал 224,6 миллиона просмотров за первые сутки.

Промо «Короля Льва» заняло второе место среди наиболее просматриваемых трейлеров всех времен. Первое место принадлежит ленте «Мстители: Война бесконечности», рекламный клип которой собрал 230 миллионов просмотров за первые 24 часа.

Disney впервые представил обновленного «Короля Льва» 23 ноября. На полутораминутном ролике показана сцена представления зверям саванны родившегося львенка Симбы. Последние кадры гласят, что фильм выйдет в прокат летом 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Disney показал обновленного «Короля Льва»
Назван худший диснеевский мультфильм всех времен
Создатели «Короля Льва» опровергли родство Муфасы и Шрама
Другие материалы рубрики
Культура00:05Сегодня

Пионеры-вампиры идут лесом

15 главных романов года
07:17Сегодня

Хаски заработал 6 миллионов рублей на своем аресте

08:2025 ноября

Умер актер фильма «Престиж»

23:4724 ноября

Оксимирон, Баста и Noize MC поддержат арестованного Хаски концертом

Культура00:0622 ноября

«Это похоже на ночной клуб»

Где русские, немцы и французы рассказывают анекдоты и сплетни
05:2323 ноября

Disney показал обновленного «Короля Льва»

21:2724 ноября

Наталья Орейро сняла клип в Балашихе

19:3723 ноября

Одинокого 50 Cent с праздничным бутербродом пожалели в сети

Культура20:3517 ноября

Упавшая звезда

Песни Евгения Осина знает вся страна. Он умер в безвестности и нищете
22:5323 ноября

Задержание полицией группы IC3PEAK опровергли

13:0424 ноября

У Сергея Безрукова родился сын

17:2923 ноября

В Европе арестовали выставку Бэнкси

Россия
Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму
Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе
«Она ей в гроб говорила»
О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
«Не сидеть и не ждать»
Они пытаются доказать, что в России можно сделать все. И дают на это миллиарды
«Мальчики ржали у гроба»
Российская школьница покончила с собой из-за травли. Теперь это хотят скрыть
«Разве это не современный фашизм?»
Нужно ли лечить одного человека, если на эти деньги можно помочь сотням
Россиянам предсказали скорое изобретение лекарства от ВИЧ
Гражданским судам разрешили движение по Керченскому проливу
Все материалы
Мир
Последний рубеж
Что творилось на самой закрытой границе в мире
Китаец напал с отверткой на людей
Попавший под следствие в Монако российский миллиардер вернулся в Монако
Россия попросила срочно созвать Совбез ООН из-за провокации Украины
Мэр захотел увековечить чернокожих на памятнике «борца за превосходство белых»
Ангела МеркельЛучше не будет
Какой станет Германия без Меркель
«Жизнь человека ничего не стоит»
Предательство, смерть и хаос: как российские наемники воюют в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
«Мы не считаем московских оккупантов людьми»
Кто учит украинских детей убивать русских
Украина потребовала от России вернуть моряков и компенсировать убытки
Надежный друг
Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе. И продает ее товары России
Киев предложил запретить въезд в страну новой категории россиян
Украинская армия приведена в полную боевую готовность
Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации в Азовском море
В Киеве сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами
Все материалы
Экономика
Черное счастье
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Игорь ШуваловВЭБ платежом красен
Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова
Римские цифры
В Европе назрел новый кризис. По кому он ударит первым?
Назван худший колбасный сыр
Россияне вывели с валютных счетов миллиарды долларов
Личный автомобиль проиграл такси по безопасности
Согласованы суммы новых кредитов для Украины
Все материалы
Силовые структуры
Джаба Иоселиани и его бойцы«Таких воров, как я, в Союзе было не больше 20»
Он ненавидел Сталина и отсидел 24 года. Его бойцы захватили власть в Грузии
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Красноярске арестовали замруководителя отделения ПФР
Крымчанин отказался доносить на родственника и попал под суд
Адвокат изнасилованной дознавательницы МВД впервые прокомментировала ситуацию
Силовикам нашли новые места в тюрьмах
Все материалы
Наука и техника
Сотрудники НКВД на занятиях по стрельбе, 1930-е годы.«Из подвала слышались выстрелы»
Как русский офицер узнал страшную правду о замученном чекистами прадеде
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Подтверждена теория Эйнштейна в ущерб Теории всего
Илон Маск почти решился лично полететь на Марс
В Египте нашли гробницу с мумиями жреца и его жены
Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»
Все материалы
Спорт
«Признаю свою слабость»
Медведева пролетела мимо финала Гран-при. Что дальше?
Плющенко поддержал Медведеву и вызвал гнев в сети
Боксер продаст чемпионский пояс ради сына
Олимпийский чемпион нашел причину провала Медведевой
Роналду установил рекорд
Тарасова заступилась за Медведеву
Черный монах
Создатель самбо учил большевиков драться. Он умер забытым в тюрьме
Все материалы
Культура
Пионеры-вампиры идут лесом
15 главных романов года
«Это похоже на ночной клуб»
Где русские, немцы и французы рассказывают анекдоты и сплетни
«О боже, ты что, ненавидишь мужчин?»
Авторки первого в России сериала о феминистках — про отчаяние и телесность
Хаски заработал 6 миллионов рублей на своем аресте
Трейлер нового «Короля Льва» побил рекорд по просмотрам
Оксимирон, Баста и Noize MC поддержат арестованного Хаски концертом
Наталья Орейро сняла клип в Балашихе
Все материалы
Интернет и СМИ
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
Уязвимость позволила добывать криптовалюту из воздуха
«На работу уже не берут — возраст»
Пенсионеры теснят молодых на YouTube. У них выходит и веселиться, и зарабатывать
Фото Трампа в Википедии заменили на изображение пениса
Умер объявивший о ЧП во время августовского путча диктор
Бывший глава РЖД потребовал от «Новой газеты» два миллиона рублей
Наркодилера Халка с огромной шеей снова арестовали
Все материалы
Ценности
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Танцуй и кайся
Как развлекалась дочь Петра I, когда русские брали Берлин
Юная британка превратила политика в кекс
Раскрыт секрет привлекательного лица на фото
Кейт Миддлтон уличили в манипулировании дизайнерами
Разъяренные женщины вышли на улицу в кружевном белье из-за изнасилований
Все материалы
Путешествия
Под углом
Далекие и загадочные уголки Земли глазами лучших фотографов мира
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Право руля
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
Россиянку приговорили к тюремному сроку во Вьетнаме
Россиянам собрались ограничить въезд на Украину
Депутаты связали пытавшегося выпрыгнуть из летящего самолета пассажира
Полиция провалила попытку забрать тело убитого дикарями туриста
Все материалы
Из жизни
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
В Новой Зеландии 145 дельфинов-самоубийц выбросились на берег
Больные щенки на свалке сподвигли успешного стоматолога бросить работу
Женщина дважды потеряла сознание в борьбе с насильником и отбилась
Отец семейства отправился в отпуск, подхватил инфекцию и впал в кому
Выбрана самая красивая студентка России
Кот станцевал на льду в попытке поймать замерзшую рыбу
Все материалы
Почти что Grand Cherokee
Стоило ли ждать в России Jeep Compass нового поколения?
Голливудская аллея славы
Начинается автосалон в Лос-Анджелесе — какие значимые новинки он нам подарил в прошлые годы?
Новый Range Rover Evoque — главное
Что нужно знать про британский кроссовер нового поколения
Внедорожные суперкары
Идеальные Бугатти и Феррари для России — как бы они выглядели?
Появились первые официальные фотографии нового Porsche 911
«АвтоВАЗ» собрал первую Lada XRay с вариатором
В России Mazda отправит на сервис 62 тысячи автомобилей
Все материалы
Дом
«Купил ребенка у таджиков и прописал к маме»
Брат воюет с сестрой за квартиру родителей. Жизнь семьи превратилась в кошмар
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Российскому рынку недвижимости предрекли обвал
Приставы вычислили должника по хвастливому фото в соцсетях
Церетели оштрафовали за самострой
Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства
Все материалы