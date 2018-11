Disney показал обновленного «Короля Льва»

Киностудия Walt Disney выпустила трейлер к обновленному мультфильму-хиту «Король Лев». Видео размещено на YouTube-канале компании.

На полутораминутном ролике показана сцена представления зверям саванны родившегося львенка Симбы. Последние кадры гласят, что фильм выйдет в прокат летом 2019 года.

Режиссером новой картины стал Джон Фавро, который ранее снял ремейк «Книги джунглей».

Оригинальный «Король Лев» появился на экранах в 1994 году. Он получил два «Оскара» (за песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight и за музыку Ханса Циммера), три «Золотых глобуса» и три «Грэмми». В 2002 году мультфильм был улучшен и оптимизирован для IMAX, а в 2011 — для IMAX 3D.

21 ноября портал Collider составил рейтинг всех анимационных лент студии Disney. Лучшей лентой в списке признан мультфильм «Пиноккио» 1940 года, «Король Лев» вошел в десятку лучших. Низшую, 57-ю строчку рейтинга занял «Цыпленок Цыпа» 2005 года.

