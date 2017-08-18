Создатели «Короля льва» опровергли родство Муфасы и Шрама

Режиссер «Короля льва» Роб Минкофф и продюсер мультфильма Дон Хан объявили, что львы Муфаса и Шрам по сюжету не являются братьями. Об этом пишет портал Hello Giggles.

По словам создателей картины, они руководствовались поведением львов в дикой природе. Стареющего главу прайда, как правило, убивает молодой чужак, который затем становится вожаком группы. «Иногда встречаются прайды с двумя львами, но они не равны. Один из них всегда будет оставаться на заднем плане», — отметил Хан.

Продюсер подчеркнул, что львы в таких прайдах не являются родственниками. Он отметил, что Шрам намекает на отсутствие генетической связи с Муфасой в сцене, когда король обвиняет его в неявке на коронацию Симбы. При этом персонажи не раз называли друг друга братьями, но делали это в переносном значении.

«Король Лев» — одна из самых популярных и известных по всему миру картин студии Disney. В 1994 году она собрала в прокате рекордную для мультфильмов того времени сумму — почти миллиард долларов. Фильм завоевал два «Оскара», три «Золотых глобуса» и три «Грэмми». Над саундтреком работали Ханс Циммер и Элтон Джон. В сентябре 2016 года стало известно, что Disney переснимет мультфильм.



