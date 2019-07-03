Нового «Короля льва» раскритиковали за обилие темнокожих актеров

В Twitter-аккаунте анимационного фильма «Король Лев» появился пост с фотографиями актеров, озвучивавших главные роли. Некоторым российским пользователям соцсетей не понравился тот факт, что большинство артистов ленты — темнокожие.

Другие интернет-пользователи обратили внимание на то, что действие мультфильма разворачивается в Африке, и то, что персонажей озвучивают актеры с африканскими корнями — логичный ход создателей фильма.

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Новый «Король Лев» — ремейк мультфильма 1994 года от студии Disney. Главные роли в нем озвучили Дональд Гловер, Бейонсе, Джеймс Эрл Джонс, Джон Кани, Кигэн-Майкл Ки и Чиветель Эджиофор. В озвучке также приняли участие Сет Роген, Билли Айкнер и Джон Оливер. Российская премьера ленты запланирована на 18 июля.

В июне сценаристку из Великобритании затравили за серию постов в Twitter, в которых она посетовала на отсутствие темнокожих актеров в британском сериале «Чернобыль».

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