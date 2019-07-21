Marvel анонсировала новую фазу киновселенной

Студия Marvel, входящая в состав компании The Walt Disney Co, на фестивале Comic Con в Сан-Диего анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной. Об этом пишет издание ABC News.

Студия анонсировала выход пяти фильмов и пяти сериалов на платформе «Disney +» до конца 2021 года. Первым из анонсированных фильмов на экраны выйдет картина «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Также к касту фильма присоединились Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс. Фильм выйдет в прокат 1 мая 2020 года.

Следующий фильм, который выйдет 6 ноября 2020 года — «Вечные». В нем сыграют Анджелина Джоли, Ричард Мэддэн, Кумэйл Нанджиани, Сальма Хайек и другие. Режиссером фильма выступит Хлоя Чжао. Картина представит новых персонажей для киновселенной, ее действия развернутся в космосе. Съемки начнутся уже этой осенью.

Еще одна картина о новом для киновселенной герое выйдет 12 февраля 2021 года. Она будет называться «Шан-Чи и легенда десяти колец» и расскажет о мастере боевых искусств, который не обладает какими-либо суперспособностями. Главную роль исполнит канадский актер азиатского происхождения Суми Лю.

В мае 2021 года выйдет сиквел «Доктора Стренджа» с подзаголовком «В мультивселенной безумия». По словам режиссёра фильма Скотта Дерриксона, картина станет первым «страшным фильмом в киновселенной Marvel». К своим ролям вернутся Бенедикт Камбербэтч, а также Элизабет Олсен, которая сыграла Алую Ведьму в фильмах о Мстителях.

Последний из запланированных на 2021 год фильмов выйдет 5 ноября. Этим фильмом станет четвертая часть саги о Торе, которая выйдет под названием «Любовь и гром». В режиссерское кресло снова сядет снявший третью часть франшизы Тайка Вайтити. Крис Хемсворт и Тесса Томпсон снова исполнят роли Тора и Валькирии, которая в этом фильме станет супергероем нетрадиционной ориентации. Кроме того, к роли Джейн Фостер вернется Натали Портман.

Последний из анонсированных фильмов пока не имеет режиссера или даты выпуска. Им станет перезапуск франшизы об охотнике за вампирами Блейде. Главную роль в фильме исполнит лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Махершала Али. По данным издания The Hollywood Reporter, Али сам обратился к студии Marvel с идеей о перезапуске франшизы.

Также в течение двух лет на стриминговом сервисе Disney выйдет четыре сериала о супергероях Marvel: «Сокол и зимний солдат», «Ванда и Вижн», «Локи», «Соколиный глаз». Исполнившие роли супергероев в полнометражных фильмах актеры вернутся к своим ролям.

Кроме того, летом 2021 года выйдет первое анимационное шоу в киновселенной «А что если...?», которое будет рассказывать об альтернативных историях супергероев.

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