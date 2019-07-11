Человек-паук сменит «прописку» в случае провала нового фильма

Студия Marvel потеряет права на создание фильмов о Человеке-пауке в случае, если фильм «Человек-паук: Вдали от дома» не соберет в прокате миллиард долларов. Таковы условия сделки между студией и кинокомпанией Sony, которой в случае провала ленты вернутся права на супергероя, пишет The Ankler.

Отмечается, что в этом случае Sony сможет снять кроссовер с Человеком-пауком и антигероем Веномом, которого Том Харди сыграл в картине 2018 года.

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Утрата прав для Marvel представляется маловероятной — со дня премьеры кассовые сборы «Человека-паука: Вдали от дома» во всем мире составили уже более 600 миллионов долларов. Лента заняла шестое место среди самых успешных фильмов лета после недели проката, сообщает The Independent.

7 июля сообщалось, что компания The Walt Disney Co, купившая Marvel в 2009 году, не позволила отцу умершего 4-летнего мальчика поместить на памятник на его могиле изображение Человека-паука.

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