Скорсезе отказался считать киноискусством фильмы о супергероях

Фильмы о супергеройской вселенной Marvel нельзя отнести к искусству кинематографа. С таким заявлением выступил лауреат премии «Оскар», американский режиссер Мартин Скорсезе, передает портал Comicbook.

«Я такое не смотрю. Я пытался, понимаете? Но это просто не кино. Серьезно, единственное, с чем я могу их сравнить, — при том, как качественно они сделаны, как хорошо актеры играют при всех обстоятельствах, — это парки развлечений», — резюмировал Скорсезе.

«Это не кино, в котором человеческие создания пытаются передать эмоциональный, психологический опыт друг другу», — подчеркнул режиссер.

76-летний Скорсезе снял такие фильмы, как «Таксист», «Славные парни», «Авиатор», «Отступники», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит», «Злые улицы», «Бешеный бык», «Мыс страха» и «Банды Нью-Йорка». За свою карьеру он стал обладателем более сотни кинопремий и призов.

29 июля стало известно, что компания The Walt Disney Company, которой принадлежит студия Marvel, побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам. Наиболее прибыльными лентами оказались «Мстители: Финал», «Капитан Марвел» и «Аладдин».

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