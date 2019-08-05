Режиссер «Догмы» предпочел фильмы Marvel сексу

Американский режиссер Кевин Смит считает, что фильмы студии Marvel ничуть не хуже секса. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Он рассказал, что жена поинтересовалась, что подарить ему на день рождения, на что кинематографист предложил вместе посмотреть блокбастер «Мстители», так как его супруга еще не видела картину.

«Когда она согласилась, я понял, что должен был вместо этого предложить потрахаться. Но когда пошли титры, Джен сказала, что фильм ей понравился, и я испытал чувство удовлетворения. Marvel: так же хорошо, как секс», — написал Смит.

Летом 2018 года режиссер рассказал, что сбросил более 20 килограммов. Доктор посоветовал ему похудеть, когда кинематографист восстанавливался после сердечного приступа.

Кевин Смит снял такие комедийные ленты, как «Клерки», «Клерки 2», «Догма» и «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар». В этих картинах он также исполнил роль Молчаливого Боба. За «Клерков» Смит был удостоен двух наград на Каннском кинофестивале в 1994 году.

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