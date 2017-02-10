Создатель фильмов о Джее и молчаливом Бобе анонсировал продолжение

Режиссер Кевин Смит работает над новой комедией о Джее и молчаливом Бобе. Об этом кинематографист написал в своем Facebook в пятницу, 10 февраля.

Смит приложил к посту фотографию первой страницы сценария. На ней указано название новой картины: «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».

Режиссер отметил, что новая лента станет сатирой на голливудскую индустрию кино, которая «помешалась на создании ремейков». По словам Смита, съемки начнутся летом 2017 года. Производством фильма займется компания Miramax.

Кевин Смит снял такие комедийные ленты, как «Клерки», «Клерки 2», «Догма» и «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар». В этих картинах он также исполнил роль молчаливого Боба. Джея сыграл актер Джейсон Мьюз. За «Клерков» Смит был удостоен двух наград на Каннском кинофестивале в 1994 году.