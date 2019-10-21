Фрэнсис Форд Коппола вслед за Мартином Скорсезе обрушился на фильмы Marvel

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола вслед за своим коллегой Мартином Скорсезе раскритиковал супергеройские блокабастеры студии Marvel и отказался считать их киноискусством. Об этом сообщает издание IndieWire.

«Он [Мартин Скорсезе] прав, потому что мы ожидаем, что чему-то научимся у кино, мы ожидаем получить что-то, какое-то просвещение, какое-то знание, какое-то вдохновение», — высказался создатель «Крестного отца» и «Сонной лощины». Он назвал ленты о супергероях омерзительными.

Ранее Скорсезе негативно высказался о проектах Marvel. «Я такое не смотрю. Я пытался, понимаете? Но это просто не кино. Серьезно, единственное, с чем я могу их сравнить, — при том, как качественно они сделаны, как хорошо актеры играют при всех обстоятельствах, — это парки развлечений», — заявил он.

Режиссер Джеймс Ганн, работавший над двумя частями «Стражей Галактики», отреагировал на критику известных кинематографистов в своем Instagram-аккаунте. Он отметил, что многие люди старшего поколения считали гангстерское кино или вестерны однообразными и омерзительными, и добавил, что проекты Marvel могут оценить не все, ведь даже гении иногда их не понимают. «Супергерои — это просто гангстеры/ковбои/космические путешественники нашего времени. Некоторые фильмы про них ужасны, некоторые прекрасны», — заключил Ганн.

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