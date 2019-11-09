Ургант спросил Бузову о мужчинах для Батрутдинова

Ведущий Первого канала Иван Ургант подшутил над певицей Ольгой Бузовой. В выпуске «Вечернего Урганта» от 8 ноября он спросил ее про поиск мужчин для ее друга, комика Тимура Батрутдинова.

Во время интервью ведущий обсуждал с Бузовой ее желание найти возлюбленного на телепроекте «План Б», в котором участвует и резидент Comedy Club. «Кстати, вот ты по каким критериям подбираешь Батрутдинову мужчин?» — спросил в шутку Ургант. Певице стало неловко от слов ведущего. «Не, себе выбираю мужчин, а Тимуру — женщин», — ответила она.

На высказывание отреагировал соведущий Дмитрий Хрусталев. «Ты сказал какую-то тайну», — заметил он. После этого Ургант обратился к Батрутдинову в эфире передачи. «Господи, Тимур, Тимур», — сказал он и показал удивленное лицо, не став извиняться за юмористическую оговорку. Бузова рассмеялась от этих действий Урганта.

Ранее Батрутдинов рассказал, что не готов на полноценные романтические отношения с Ольгой Бузовой. По его словам, их текущие взаимоотношения — «дружба на грани», и ему не хочется переходить эту грань, чтобы ничего не испортить.

Резидент Comedy Club уже комментировал слухи о своей гомосексуальности. По его словам, некоторые люди так считают лишь потому, что «он не сильно демонстрирует личную жизнь», и им приходится додумывать.

Бузова и резидент Comedy Club ищут друг другу вторую половину в шоу «План Б» на ТНТ. Анонсировалось, что Бузовой и Батрутдинову «придется самим слиться в любовном союзе на глазах у всей страны», если они не найдут себе пару. В 2015 году комик участвовал в шоу «Холостяк», в финале которого выбрал в качестве невесты Дарью Канануху, но после проекта они расстались.

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