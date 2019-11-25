Названа причина неудачного выступления россиян на «Детском Евровидении»

Во время выступления россиян Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой на «Детском Евровидении» у мальчика отказали ушные мониторы. Об этом агентству ТАСС рассказали в Академии музыки Игоря Крутого.

Несмотря на неполадку, Денберел не растерялся, снял наушники и продолжил петь. «Когда жюри объявило имена победителей, ребята заметно огорчились, но быстро справились со своими эмоциями», — добавили в Академии.

Финал «Детского Евровидения-2019» прошел 24 ноября в польском Гливице. Конкурс выиграла конкурсантка из Польши, 12-летняя Вики Габор, набравшая 278 баллов за песню Superhero. Второе место досталось исполнителю из Казахстана Ержану Максиму.

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13 место с песней A time for us. Они получили 72 балла. Накануне финала Денберел попал в больницу, ему стало плохо во время первой репетиции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



