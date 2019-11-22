Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы

Участника песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберела Ооржака, представляющего Россию, выписали из больницы в Польше. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Академии музыки Игоря Крутого.

Ооржак поблагодарил всех за поддержку, рассказал, что чувствует себя хорошо и готов продолжать борьбу.

13-летнему участнику стало плохо 21 ноября во время первой репетиции номера на сцене Arena Gliwice в городе Гливице. Из-за этого организаторы прервали прогон песни.

В этом году финал детского «Евровидения» пройдет в Польше 24 ноября. Россию на конкурсе представит дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой.

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