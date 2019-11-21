Российскому участнику детского «Евровидения» стало плохо на репетиции

Российский участник детского международного конкурса «Евровидение-2019» Денберел Ооржак почувствовал недомогание на репетиции в Польше. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого.

13-летнему участнику стало плохо во время первой репетиции номера на сцене Arena Gliwice в городе Гливице. Из-за этого организаторы прервали прогон песни. «Мальчик серьезно готовился к предстоящему конкурсу и слишком переволновался в ответственный момент», — пояснили в пресс-службе.

Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, с ним также его бабушка и представители российской делегации.

В этом году финал детского «Евровидения» пройдет в Польше 24 ноября. Россию на конкурсе представит дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой.

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