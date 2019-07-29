Финалист «Голос. Дети» Ержан Максим поедет на детское «Евровидение»

Казахстанец Ержан Максим, занявший второе место в финале шоу «Голос. Дети», выступит на детском международном конкурсе «Евровидение». Об этом в Facebook сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

«Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом, чье исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами», — написал Абаев.

Конкурс пройдет в ноябре в польском городе Гливице. Казахстан примет участие в соревновании во второй раз.

В суперфинале шоу «Голос. Дети» на Первом канале победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место. Зрители посчитали итоги голосования фальсифицированными, после чего Первый канал признал аномальность прошедшего голосования. Результаты конкурса были аннулированы, после чего был проведен повторный финал, на который Абрамова не пришла. Победителями второго конкурса стали все финалисты.

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