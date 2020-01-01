Лазарев объяснил свой проигрыш на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев объяснил свой проигрыш на международном конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Instagram.

Артист признался, что не рассчитывал занять первое место на конкурсе, поскольку «понимал политический настрой "соседей" к нашей стране».

При этом Лазарев отметил, что не пожалел о том, что согласился вновь представить Россию на «Евровидении». «Для меня это был вызов, прежде всего самому себе, и я этот вызов принял! И как оказалось не зря! В сложнейшей борьбе мы вновь вернули Россию в лидеры конкурса», — написал артист.

Финал «Евровидения», в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве 18 мая 2019 года. По итогам конкурса Россия оказалась на третьем месте, набрав 369 баллов. Первое место отдали Нидерландам (492 балла), второе — Италии (465 баллов). В 2016 году Сергей Лазарев тоже занял на «Евровидении» третье место.

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