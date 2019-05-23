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Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов «Евровидения»

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Сергей Лазарев

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на конкурсе «Евровидение-2019». Свое мнение он высказал газете «Комсомольская правда».

По его словам, все уже устали от «порядком поднадоевших» манипуляций с голосами жюри. «От них в первую очередь страдают артисты», — уточнил он.

22 мая организаторы музыкального конкурса «Евровидение» скорректировали итоги состязания. После пересмотра голосов из резервной «корзины голосования» представитель от России Сергей Лазарев получил дополнительный балл, но все равно остался на третьем месте. Победителем по-прежнему остался певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Изначально он набрал 492 балла, а после пересчета получил еще шесть.

Финал «Евровидения-2019», в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве 18 мая.

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Предыстория: Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
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